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На Сумщині вбили чоловіка та його сестру

На Сумщині вбили чоловіка та його сестру

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. В одному з сіл Сумської області невідомі вбили чоловіка та його сестру. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Труп чоловіка, пенсіонера, 1955 року народження, виявлено поряд з його будинком, де він мешкав. Там же виявлено і труп його сестри (1949 року народження). В обох покійних на тілі колото-різані рани, а також забої голови.

Попередньо з будинку нічого не вкрадено.

Розпочато досудове розслідування за ст. 115 ККУ (умисне вбивство).

Як повідомляв УНН, Львівщині затримали підозрюваного, який кухонним ножем вбив односельця. 

Нагадаємо, у Києві спецпризначенці затримали молодика за напад із ножем на місцевого мешканця, який продавав годинник.

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