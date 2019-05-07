На Сумщині вбили чоловіка та його сестру

Труп чоловіка, пенсіонера, 1955 року народження, виявлено поряд з його будинком, де він мешкав. Там же виявлено і труп його сестри (1949 року народження). В обох покійних на тілі колото-різані рани, а також забої голови.



Попередньо з будинку нічого не вкрадено.



Розпочато досудове розслідування за ст. 115 ККУ (умисне вбивство).



Як повідомляв УНН, Львівщині затримали підозрюваного, який кухонним ножем вбив односельця.



Нагадаємо, у Києві спецпризначенці затримали молодика за напад із ножем на місцевого мешканця, який продавав годинник.