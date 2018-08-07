В Сумской области именинник-рецидивист забил насмерть охранника

Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение поступило от фельдшера центральной районной больницы о смерти 45-летнего жителя Липоводолинского района, которая рассказала, что в медицинское учреждение доставили мужчину без признаков жизни.

"Было установлено, что поздно ночью компания товарищей возвращалась с празднования дня рождения своего 19-летнего приятеля. По дороге решили развлечься на батутах. Возле них компания встретила охранника. Последний сделал замечание компании нетрезвых молодых людей, после чего начался конфликт. 19-летний парень набросился на 45-летнего охранника, ударил его несколько раз в голову. От полученных травм мужчина потерял сознание и умер", - рассказали в полиции.

Правоохранители добавили, что злоумышленником оказался 19-летний именинник, спортсмен по кикбоксингу, ранее судимый за кражи, который находился на испытательном сроке.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Злоумышленнику грозит до десяти лет заключения.

Напомним, в Одесской области мужчину забили насмерть металлическим прутом, а тело пытались сжечь.