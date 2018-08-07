На Сумщині іменинник-рецидивіст забив на смерть охоронця
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Липовій Долині (Сумська область), під час святкування дня народження 19-річний хлопець забив на смерть охоронця. Про це в мережі Facebook повідомив відділ комунікації поліції в Сумській області, передає УНН.
Як розповіли правоохоронці, до них надійшло повідомлення надійшло від фельдшера центральної районної лікарні про смерть 45-річного жителя Липоводолинського району, яка розповіла, що до медичного закладу доставили чоловіка без ознак життя.
“Було встановлено, що пізно вночі компанія товаришів поверталась зі святкування дня народження свого 19-річного приятеля. Дорогою вирішили розважитись на батутах. Біля них компанія зустріла охоронця. Останній зробив зауваження компанії нетверезих молодиків, після чого розпочався конфлікт. 19-річний хлопець накинувся на 45-річного охоронця, вдарив його кілька разів в голову. Від отриманих травм чоловік втратив свідомість та помер”, — розповіли у поліції.
Правоохоронці додали, що зловмисником виявився 19-річний іменинник, спортсмен з кікбоксингу, раніше судимий за крадіжки, який перебував на іспитовому терміні.
По даному факту відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 Кримінального Кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Зловмиснику загрожує до десяти років ув’язнення.
Нагадаємо, на Одещині чоловіка забили на смерть металевим прутом, а тіло намагалися спалити.