В Сумской области пьяный школьник избил ровесницу кирпичом

В полицию обратились родители 17-летней школьницы, которые сообщили, что их дочь избил неизвестный. Сама девушка объяснила, что около восьми вечера возвращалась с катка, когда по дороге домой ее встретил незнакомый парень и ударил несколько раз кирпичом по голове.

"Работники полиции сразу начали проверку и в течение часа вычислили предполагаемого злоумышленника. Им оказался 18-летний местный школьник, который признался в содеянном. Что послужило причиной такого поступка парень объяснить не мог, ведь находился в состоянии сильного алкогольного опьянения", - сообщили в пресс-службе.

Лишь впоследствии, протрезвев, юноша рассказал правоохранителям, что, чтобы скоротать время, решил купить водки. В магазине приобрел целую бутылку, которую почти один и выпил. Что было потом, происходило как в тумане. Вспомнил только, что напал на девушку, которую ударил кирпичом по голове, а когда она упала и потеряла сознание, испугался и убежал.

Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом. Ему объявили подозрение по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство", которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. Ему назначен ряд психиатрических экспертиз. Если он будет признан вменяемым, наказанием за содеянное может стать длительный срок заключения.

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