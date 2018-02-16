На Сумщині п’яний школяр побив однолітку цеглиною
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. В Сумській області 18-річний п’яний школяр вдарив декілька раз цеглиною по голові свою однолітку. Про це в мережі Facebook повідомив відділ комунікації поліції в Сумській області, передає УНН.
До поліції звернулись батьки 17-річної школярки, які повідомили, що їх доньку побив невідомий. Сама дівчина пояснила, що близько восьмої вечора поверталась з ковзанки, коли дорогою додому її перестрів незнайомий хлопець і вдарив декілька раз цеглиною по голові.
“Працівники поліції одразу розпочали перевірку й протягом години вирахували ймовірного зловмисника. Ним виявився 18-річний місцевий школяр, який зізнався у скоєному. Що слугувало причиною такого вчинку хлопець пояснити не міг, адже перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння”, — повідомили в прес-службі.
Лише згодом, протверезівши, юнак розповів правоохоронцям, що, аби скоротати час, вирішив купити горілки. В магазині придбав цілу пляшку, яку майже сам і випив. Що було потім, відбувалось ніби в тумані. Згадав лише, що напав на дівчину, яку вдарив цеглиною по голові, а коли вона впала та знепритомніла, злякався і втік.
Наразі підозрюваний знаходиться під домашнім арештом. Йому оголосили підозру за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України “Хуліганство”, яка передбачає покарання до семи років позбавлення волі. Йому призначено ряд психіатричних експертиз. Якщо його буде визнано осудним, покаранням за скоєне може стати тривалий строк ув’язнення.
Нагадаємо, на Сумщині 81-річна жінка вбила палицею свого тяжкохворого 79-річного чоловіка.