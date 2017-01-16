В Сумской области правоохранители обнаружили у военнослужащего партию боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Сумской области правоохранители изъяли у военнослужащего крупную партию боеприпасов, которую правонарушитель хранил по месту жительства. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Сумской области.
Так, Шосткинским полицейским стала известна информация, что один из военнослужащих пытается продать большую партии боеприпасов. Правоохранители начали проверку информации и посетили 24-летнего молодого человека по месту жительства.
Во время санкционированного обыска квартиры, которую снимал вместе со своими коллегами мужчина, полицейские нашли и изъяли 2 боевые гранаты. Однако по оперативным данным правоохранителей запрещенного товара было значительно больше. Поэтому обыск провели и по месту жительства другого товарища подозреваемого.
"В подвале частного домохозяйства наши сотрудники нашли сумку и рюкзак, заполненные боеприпасами, - комментирует начальник Шосткинского отдела полиции Виктор Гузей. - Владелец дома уверял, что не подозревал о содержании сумок, которые оставил на хранение его коллега".
Во время беседы с подозреваемым правоохранители выяснили: человек использовал свое служебное положение, чтобы похитить боеприпасы со склада воинской части с целью последующей их продажи. Свой поступок он оправдывает материальными трудностями, которые возникли в его семье.
Изъятое направили на экспертизу. По данному факту возбудили уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами". Санкция этой статьи предусматривает лишением свободы на срок от трех до семи лет.