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На Сумщині правоохоронці виявили у військовослужбовця партію боєприпасів

На Сумщині правоохоронці виявили у військовослужбовця партію боєприпасів

Київ • УНН

 • 9038 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. На Сумщині правоохоронці вилучили у військовослужбовця велику партію боєприпасів, яку правопорушник зберігав за місцем проживання. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Сумської області.

Так, Шосткинським поліцейським стала відома інформація, що один з військовослужбовців намагається продати велику партії боєприпасів. Правоохоронці розпочали перевірку інформації та навідались до 24-річного молодика за місцем мешкання.
Під час санкціонованого обшуку квартири, яку винаймав разом зі своїми колегами чоловік, поліцейські знайшли та вилучили 2 бойові гранати. Проте за оперативними даними правоохоронців забороненого товару було значно більше. Тож обшук провели і за місцем мешкання іншого товариша підозрюваного.

“У підвалі приватного домогосподарства наші співробітники знайшли сумку та рюкзак, вщент заповнені боєприпасами, — коментує начальник Шосткинського відділу поліції Віктор Гузей. — Власник будинку запевняв, що не підозрював про вміст сумок, які залишив на зберігання його колега”.

Під час бесіди з підозрюваним правоохоронці з’ясували: чоловік використав своє службове становище, аби викрасти боєприпаси зі складу військової частини з метою подальшого їх продажу. Свій вчинок він виправдовує матеріальними труднощами, які виникли в його сім’ї.

Наразі вилучене направлене на експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України “Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами”. Санкція цієї статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

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