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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 34671 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 50414 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 54014 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101113 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 91535 просмотра

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10 марта, 09:12 • 103562 просмотра

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В Сумской области оспаривают оправдательный приговор подростку за убийство мужчины

В Сумской области оспаривают оправдательный приговор подростку за убийство мужчины

Киев  •  УНН

 • 9640 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. В Апелляционном суде Сумской области оспаривают оправдательный приговор 15-летнему парню за убийство ножом мужчины и ранение другого. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины, передает УНН.

"В Апелляционный суд Сумской области поступила апелляционная жалоба от стороны обвинения на приговор Заречного районного суда города Сумы, которым подросток был оправдан по ч.2 ст.15 п.7, ч.2 ст.115 (законченное покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений), п.7. ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в 2015 году 15-летний парень в центре Сум нанес ножевые ранения двум мужчинам. Для одного из них ранения оказались смертельными.

В начале февраля этого года Заречный районный суд вынес сумчанину оправдательный приговор, мотивировав свое решение отсутствием состава преступления по заявленным статьям обвинения.

Напомним, в Черкасской к 8 годам лишения свободы приговорен 17-летний подросток за изнасилование несовершеннолетней девушки.

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