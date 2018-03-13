На Сумщині оскаржують виправдувальний вирок підлітку за вбивство чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. В Апеляційному суді Сумської області оскаржують виправдувальний вирок 15-річному хлопцеві за вбивство ножем чоловіка і поранення іншого. Про це повідомляє прес-центр Судової влади України, передає УНН.
“До Апеляційного суду Сумської області надійшла апеляційна скарга від сторони обвинувачення на вирок Зарічного районного суду м. Суми, яким підлітка було виправдано за ч.2 ст. 15, п.7, ч.2 ст. 115 (закінчений замах на вбивство, вчинене з хуліганських мотивів), п.7. ч.2 ст.115 (умисне вбивство, вчинене з хуліганських мотивів) Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у 2015 році 15-річний хлопець в центрі Сум наніс ножові поранення двом чоловікам. Для одного з них поранення виявилися смертельними.
На початку лютого цього року Зарічний районний суд виніс сумчанину виправдувальний вирок, мотивувавши своє рішення відсутністю складу злочину за заявленими статтями обвинувачення.
Нагадаємо, на Черкащині до 8 років позбавлення волі засуджено 17-річного підлітка за зґвалтування неповнолітньої дівчини.