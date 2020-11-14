В Сумской области путешественник пытался незаконно ввезти из России гомеопатические препараты и БАДы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Сумской области пассажир автобуса, который следовал из Москвы в Херсон пытался провезти в двух чемоданах более 500 упаковок гомеопатических препаратов и почти 60 упаковок пищевых добавок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Сообщается, что о возможном нарушении узнали оперативные сотрудники Сумского пограничного отряда.
"По их инициативе погранично-таможенная группа в пункте пропуска "Бачевск" тщательно проверила багаж путешественника - 49-летнего гражданина Украины. В двух чемоданах путешественника выявлено более 500 упаковок гомеопатических препаратов 88 наименований и около 60 упаковок пищевых добавок 22 наименований", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обнаруженный незадекларированный товар изъят.
Также сотрудники таможни оформили в отношении нарушителя документы административного производства.
Напомним, в Донецкой области в легковом авто пытались ввезти в район ООС контрафактные табачные изделия на сумму свыше 280 тысяч гривен.