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На Сумщині мандрівник намагався незаконно ввезти з Росії гомеопатичні препарати та БАДи

На Сумщині мандрівник намагався незаконно ввезти з Росії гомеопатичні препарати та БАДи

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. В Сумській області пасажир автобуса, який прямував з Москви у Херсон намагався провезти у двох валізах понад 500 паковань гомеопатичних препаратів та майже 60 паковань харчових добавок. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Повідомляється, що про можливе порушення дізналися оперативні співробітники Сумського прикордонного загону.

"За їх ініціативою прикордонно-митна оглядова група в пункті пропуску "Бачівськ" ретельно перевірила багаж мандрівника – 49-річного громадянина України. У двох валізах мандрівника виявлено понад 500 паковань гомеопатичних препаратів 88 найменувань та майже 60 паковань харчових добавок 22 найменувань", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що виявлений незадекларований товар вилучений.

Також співробітники митниці оформили відносно порушника документи адміністративного провадження.

Нагадаємо, у Донецькій області у легковому авто намагалися ввезти в район ООС контрафактні тютюнові вироби на суму понад 280 тисяч гривень.

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