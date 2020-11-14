На Сумщині мандрівник намагався незаконно ввезти з Росії гомеопатичні препарати та БАДи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. В Сумській області пасажир автобуса, який прямував з Москви у Херсон намагався провезти у двох валізах понад 500 паковань гомеопатичних препаратів та майже 60 паковань харчових добавок. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Повідомляється, що про можливе порушення дізналися оперативні співробітники Сумського прикордонного загону.
"За їх ініціативою прикордонно-митна оглядова група в пункті пропуску "Бачівськ" ретельно перевірила багаж мандрівника – 49-річного громадянина України. У двох валізах мандрівника виявлено понад 500 паковань гомеопатичних препаратів 88 найменувань та майже 60 паковань харчових добавок 22 найменувань", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що виявлений незадекларований товар вилучений.
Також співробітники митниці оформили відносно порушника документи адміністративного провадження.
Нагадаємо, у Донецькій області у легковому авто намагалися ввезти в район ООС контрафактні тютюнові вироби на суму понад 280 тисяч гривень.