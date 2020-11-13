“Тіньові бізнесмени” намагалися ввезти на Донбас сигарети на понад 280 тис. грн

“Сьогодні, в ході реалізації оперативної інформації, спільною групою у складі оперативних співробітників зупинено легковий автомобіль під керуванням місцевої мешканки, громадянки України. В ході огляду даного автомобіля в салоні та багажному відділенні виявлено 14 ящиків сигарет без марок акцизного податку загальною кількістю 7 тисяч пачок. Загальна сума оцінки вилученого складає 280 тисяч гривень”, - йдеться в повідомленні.

За даним фактом до слідчого управління ДФС направлено повідомлення за статтею 204 Кримінального кодексу України "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів".

Нагадаємо, що вчора біля кордону з Росією затримали вантажівку, два мікроавтобуси та два човни з понад 24 тис. флаконів парфумів, центнерами свинини, сирів, бджолиної мерви та іншою контрабандою на суму понад 630 тисяч гривень.