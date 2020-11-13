"Теневые бизнесмены" пытались ввезти на Донбасс сигареты на более чем 280 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Донецкой области в легковом авто пытались ввезти в район ООС контрафактные табачные изделия на сумму более 280 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"Сегодня, в ходе реализации оперативной информации, общей группой в составе оперативных сотрудников остановлен легковой автомобиль под управлением местной жительницы, гражданки Украины. В ходе осмотра данного автомобиля в салоне и багажном отделении обнаружено 14 ящиков сигарет без марок акцизного налога общим количеством 7 тысяч пачек. Общая сумма оценки изъятого составляет 280 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
По данному факту в следственное управление ГФС направлено уведомление по статье 204 Уголовного кодекса Украины "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров".
Напомним, что вчера у границы с Россией задержали грузовик, два микроавтобуса и две лодки с более 24 тыс. флаконов парфюма, центнерами свинины, сыров, пчелинной мервы и другой контрабандой на сумму более 630 тысяч гривен.