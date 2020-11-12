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Центнери свинини, сири та парфумерія: на кордоні затримали велику партію контрабанди із РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Біля кордону з Росією затримали вантажівку, два мікроавтобуси та два човни з понад 24 тис. флаконів парфумів, центнерами свинини, сирів, бджолиної мерви та іншою контрабандою. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Про можливе незаконне переміщення вночі товарів на ділянці відділу "Біловодськ" дізналися оперативні співробітники Луганського загону. На ділянці кордону, неподалік від населеного пункту Олександрівка, правоохоронці виявили два мікроавтобуси марок Ford та ГАЗ. Неподалік від транспортних засобів затримали 42-річного жителя Міловського району", - йдеться у повідомленні.

Також поряд на українському березі Деркула співробітники Держприкордонслужби помітили два човни, а на російському – автомобіль УАЗ, який поспішно втікав вглиб території РФ. У мікроавтобусах та човнах з українського боку виявили понад 200 кг свинини, 440 кг елітних сирів та 840 кг бджолиної мерви, близько двох кілограмів мембран для газових колонок та котлів, а також 2650 шт. ременів в асортименті. Загальна сума оцінки вказаного товару складає понад 630 тисяч гривень.

Встановлено, що Ford та ГАЗ доставляли дрібні партії товару та завантажувались неподалік у лісосмузі. Там прикордонники виявили вантажівку КамАЗ, у причепі якої було понад 24 тисячі флаконів з парфумами та 1200 пляшок різної ємності з мінеральними добривами. Батько та син, які знаходилися у кабіні КамАЗа, документів на вантаж не мали. Згодом дружина пасажира підвезла їм папери, які не мали необхідних печаток, штампів, підписів та інших реквізитів.

"За фактом підроблення товаротранспортних документів на вантаж підрозділ дізнання Станично-Луганського відділу поліції розпочав досудове розслідування за ч.1 ст. 358 КК України (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Вартість парфумерії та мінеральних добрив встановлюється", - додали у повідомленні.

Окрім того, два гумові човни з вантажем, який виявили на березі, встановленим порядком передали співробітникам Східної митниці. Відносно виявлених порушників прикордонного законодавства співробітники Держприкордонслужби України оформили документи адмінпровадження: за ст. 204-1 КУпАП стосовно чоловіка, якого затримали на березі, та ст. 202 КУпАП стосовно батька і сина, яких виявили у кабіні КамАЗа.

Нагадаємо, на Сумщині прикордонники зупинили дві спроби незаконного переміщення товарів через українсько-російський кордон, зокрема, червоної ікри. Так, загальна сума усієї виявленої в обох спробах контрабанди становить близько 3 млн гривень.

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