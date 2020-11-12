Центнеры свинины, сыры и парфюмерия: на границе задержали крупную партию контрабанды из РФ

"О возможном незаконном перемещении ночью товаров на участке отдела "Беловодск" узнали оперативные сотрудники Луганского отряда. На участке границы, неподалеку от населенного пункта Александровка, правоохранители обнаружили два микроавтобуса марок Ford и ГАЗ. Неподалеку от транспортных средств задержали 42-летнего жителя Миловского района", - говорится в сообщении.

Также рядом на украинском берегу Деркула сотрудники Госпогранслужбы заметили две лодки, а на российском - автомобиль УАЗ, который поспешно уезжал вглубь территории РФ. В микроавтобусах и лодках с украинской стороны обнаружили более 200 кг свинины, 440 кг элитных сыров и 840 кг пчелиной мервы, около двух килограммов мембран для газовых колонок и котлов, а также 2650 шт. ремней в ассортименте. Общая сумма оценки указанного товара составляет свыше 630 тысяч гривен.

Установлено, что Ford и ГАЗ доставляли мелкие партии товара и загружались неподалеку в лесополосе. Там пограничники обнаружили грузовик КамАЗ, в прицепе которого было более 24 тысяч флаконов с духами и 1200 бутылок различной емкости с минеральными удобрениями. У отеца и сына, которые находились в кабине КамАЗа, документов на груз не было. Впоследствии жена пассажира подвезла им бумаги, которые не имели необходимых печатей, штампов, подписей и других реквизитов.

"По факту подделки товаротранспортных документов на груз подразделение дознания Станично-Луганского отдела полиции начало досудебное расследование по ч.1 ст. 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Стоимость парфюмерии и минеральных удобрений устанавливается", - добавили в сообщении.

Кроме того, две резиновые лодки с грузом, который обнаружили на берегу, установленным порядком передали сотрудникам Восточной таможни. Относительно выявленных нарушителей пограничного законодательства сотрудники Госпогранслужбы Украины оформили документы админпроизводства: по ст. 204-1 КУоАП в отношении мужчины, которого задержали на берегу, и ст. 202 КУпАП отца и сына, которых обнаружили в кабине КамАЗа.

Напомним, в Сумской области пограничники остановили две попытки незаконного перемещения товаров через российско-украинскую границу, в частности, красной икры. Так, общая сумма всей выявленной в обеих попытках контрабанды составляет около 3 млн гривен.