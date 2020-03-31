В Сумской области ликвидирован международный канал продажи женщин в сексуальное рабство

КИЕВ. 31 марта. УНН. Оперативные сотрудники Сумского пограничного отряда совместно с сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, следственного управления ГУНП в Сумской области при процессуальном руководстве прокуратуры Сумской области в рамках уголовного производства по ст. 149 УК пресекли международный канал торговли людьми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГПСУ.