В Сумской области ликвидирован международный канал продажи женщин в сексуальное рабство
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Оперативные сотрудники Сумского пограничного отряда совместно с сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, следственного управления ГУНП в Сумской области при процессуальном руководстве прокуратуры Сумской области в рамках уголовного производства по ст. 149 УК пресекли международный канал торговли людьми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГПСУ.
Совместная межведомственная группа задержала 36-летнюю сумчанку, которая по сговору с гражданином Германии вербовала девушек для дальнейшей сексуальной эксплуатации за пределами Украины.
Правоохранители установили, что женщина с целью наживы через социальные сети подыскивала сумчанок, которые находились в трудном материальном положении, и отправляла их в Германию.
Там ее сообщник обеспечивал женщин жильем и занимался поиском клиентов. В частности задокументировано, как женщина в ноябре прошлого года обещает двум завербованным девушкам лично оплатить по оформлению необходимых документов для их выезда за границу.
В то же время женщина скрывала от девушек информацию о потенциальных рисках для их здоровья и даже жизни, обещая нормальные условия "работы" и большую плату. Зато близким людям обвиняемая рассказывала, как клиенты жестоко обращаются с девушками и они фактически попадают в рабство. Кроме того, женщина помогла своему сообщнику получить поддельное украинские водительские права.
В отношении организатора преступной схемы прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в совершении уголовных преступлений по ч. 2 ст. 149 и ч. 1 ст. 358 УК.
Напомним, в прошлом году в Украине было обнаружено более 300 фактов торговли людьми.