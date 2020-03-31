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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 70188 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В Сумской области ликвидирован международный канал продажи женщин в сексуальное рабство

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Оперативные сотрудники Сумского пограничного отряда совместно с сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, следственного управления ГУНП в Сумской области при процессуальном руководстве прокуратуры Сумской области в рамках уголовного производства по ст. 149 УК пресекли международный канал торговли людьми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГПСУ.

Совместная межведомственная группа задержала 36-летнюю сумчанку, которая по сговору с гражданином Германии вербовала девушек для дальнейшей сексуальной эксплуатации за пределами Украины.

Правоохранители установили, что женщина с целью наживы через социальные сети подыскивала сумчанок, которые находились в трудном материальном положении, и отправляла их в Германию.

Там ее сообщник обеспечивал женщин жильем и занимался поиском клиентов. В частности задокументировано, как женщина в ноябре прошлого года обещает двум завербованным девушкам лично оплатить по оформлению необходимых документов для их выезда за границу.

В то же время женщина скрывала от девушек информацию о потенциальных рисках для их здоровья и даже жизни, обещая нормальные условия "работы" и большую плату. Зато близким людям обвиняемая рассказывала, как клиенты жестоко обращаются с девушками и они фактически попадают в рабство. Кроме того, женщина помогла своему сообщнику получить поддельное украинские водительские права.

В отношении организатора преступной схемы прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в совершении уголовных преступлений по ч. 2 ст. 149 и ч. 1 ст. 358 УК.

Напомним, в прошлом году в Украине было обнаружено более 300 фактов торговли людьми.

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