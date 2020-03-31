На Сумщині ліквідовано міжнародний канал продажу жінок у сексуальне рабство

КИЇВ. 31 березня. УНН. Оперативні співробітники Сумського прикордонного загону спільно з працівниками відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, слідчого управління ГУНП в Сумській області за процесуального керівництва прокуратури Сумської області в рамках кримінального провадження з ст. 149 ККУ припинили функціонування міжнародного каналу торгівлі людьми. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДПСУ.