В Сумской области мальчик передал ВСУ подаренный на день рождения квадрокоптер
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Сумской области шестилетний мальчик передал Вооруженным силам Украины квадрокоптер, который ему подарили на день рождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на образовательный центр Верховной Рады.
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"Юный казак из Кролевца (Сумская область) долго мечтал о квадрокоптере. И отец подарил его на день рождения.
Но, услышав, что украинские военные нуждаются в такой технике, сам проявил инициативу: "Папа, давай подарим нашим военным. Им нужнее. Они же нас защищают", — говорится в сообщении.
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