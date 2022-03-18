На Сумщині хлопчик передав ЗСУ подарований на день народження квадрокоптер
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Сумській області шестирічний хлопчик передав Збройним силам України квадрокоптер, який йому подарували на день народження. Про це повідомляє УНН із посиланням на Освітній центр Верховної Ради.
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"Юний козак із Кролевця (Сумська область) довго мріяв про квадрокоптер. І батько подарував його на день народження.
Але, почувши, що українські військові потребують такої техніки, сам виявив ініціативу: "Тату, давай подаруємо нашим військовим. Їм потрібніші. Вони ж нас захищають", — ідеться у повідомленні.
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