П'ятирічна дівчинка із Кривого Рогу потрапила на обкладинку журналу Time
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. П'ятирічна дівчинка Валерія із Кривого Рогу потрапила на інтерактивну обкладинку американського журналу Time. Фотографія є роботою відомого у світі французького художника JR, , який створює інсталяції монументального мистецтва, пише УНН із посиланням на його Instagram.
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Обкладинку створювали у Львові, про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
"Історія 5-річної Валерії із Кривого Рогу на обкладинці американського тижневика TIME. Вона - одна із семи мільйонів українських дітей, які були змушені залишити рідну домівку, щоб вижити", — написав Садовий.
Враховуючи нинішню ситуацію в Україні, художник вирішив привернути увагу до кризи вимушено переміщених осіб за допомогою мистецтва.
У перформансі для зйомки обкладинки взяло участь понад 100 львів'ян та гостей міста.
“Дякую всій команді JR за цю роботу. Радий, що ви змогли реалізувати свою ідею у Львові. Світ має знати правду”, - заявив мер.