П'ятирічна дівчинка із Кривого Рогу потрапила на обкладинку журналу Time

ukru
Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
Ексклюзив
06:08 • 2571 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 62493 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 128002 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 153675 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 204446 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 197565 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 185479 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157383 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 118624 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 110797 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
97 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через 30 хвилин
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 53105 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 55416 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 47143 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 51840 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

01:22 • 48787 перегляди
Публікації

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 3531 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 208698 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 333333 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 591051 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 533050 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 58993 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 99719 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 126813 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 149389 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 162564 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

П'ятирічна дівчинка із Кривого Рогу потрапила на обкладинку журналу Time

П'ятирічна дівчинка із Кривого Рогу потрапила на обкладинку журналу Time

Київ • УНН

 • 191868 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. П'ятирічна дівчинка Валерія із Кривого Рогу потрапила на інтерактивну обкладинку американського журналу Time. Фотографія є роботою відомого у світі французького художника JR, , який створює інсталяції монументального мистецтва, пише УНН із посиланням на його Instagram.

Деталі

Обкладинку створювали у Львові, про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

"Історія 5-річної Валерії із Кривого Рогу на обкладинці американського тижневика TIME. Вона - одна із семи мільйонів українських дітей, які були змушені залишити рідну домівку, щоб вижити", — написав Садовий.

Враховуючи нинішню ситуацію в Україні, художник вирішив привернути увагу до кризи вимушено переміщених осіб за допомогою мистецтва.

У перформансі для зйомки обкладинки взяло участь понад 100 львів'ян та гостей міста.

“Дякую всій команді JR за цю роботу. Радий, що ви змогли реалізувати свою ідею у Львові. Світ має знати правду”, - заявив мер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от JR (@jr)

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,105.80
Золото
$3,147.30
Tesla
$268.93
Brent
$74.37
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,855.46