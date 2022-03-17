Пятилетняя девочка из Кривого Рога попала на обложку журнала Time
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Пятилетняя девочка Валерия из Кривого Рога попала на интерактивную обложку американского журнала Time. Фотография является работой известного в мире французского художника JR, который создает инсталляции монументального искусства, пишет УНН со ссылкой на его Instagram.
Детали
Обложку создавали во Львове, об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.
"История 5-летней Валерии из Кривого Рога на обложке американского еженедельника TIME. Она - одна из семи миллионов украинских детей, которые были вынуждены покинуть родной дом, чтобы выжить", — написал Садовой.
Учитывая нынешнюю ситуацию в Украине, художник решил привлечь внимание к кризису вынужденно перемещенных лиц с помощью искусства.
В перформансе для съемки обложки приняло участие более 100 львовян и гостей города.
“Спасибо всей команде JR за эту работу. Рад, что вы смогли реализовать свою идею во Львове. Мир должен знать правду", - заявил мэр.