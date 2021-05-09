В Сумской области мужчина вывесил на балконе плакат с советской символикой
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Сумской области 53-летний мужчина вывесил на балконе плакат с советской символикой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Сумской области.
Так, событие произошло сегодня, около 9:00 утра в городе Путивль.
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“Патрулируя город, сотрудники сектора реагирования патрульной полиции увидели на одном из балконов города плакат с запрещенной символикой. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств происшествия”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что предварительно установлено, что 53-летний гражданин не впервые нарушает подобным образом Закон.
Сейчас решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.
Справка
В Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов. Статьи закона предусматривают и административную, и уголовную ответственность.
Дополнение
Сегодня, 9 мая в Одессе 63-летний мужчина пришел в парк Шевченко с георгиевской лентой, а 17-летний парень — на Аллею Славы со свастикой.
В Киеве составили админпротокол на 16-летнего парня, который использовал нацистское приветствие во время акции возле парка Вечной Славы.
Кроме того, в Одессе на Аллее славы произошла стычка между правоохранителями и участниками акции “Бессмертный полк”.
Напомним, сегодня в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.