На Сумщині чоловік вивісив на балконі плакат з радянською символікою
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. На Сумщині 53-річний чоловік вивісив на балконі плакат з радянською символікою. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Сумської області.
Так, подія сталася сьогодні, близько 9 години ранку в місті Путивль.
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“Патрулюючи місто, співробітники сектору реагування патрульної поліції побачили на одному з балконів міста плакат із забороненою символікою. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група для з’ясування всіх обставин події”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що попередньо встановлено, що 53-річний громадянин не вперше порушує подібним чином Закон.
Наразі вирішується питання про притягнення чоловіка до відповідальності.
Довідка
В Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів. Статті закону передбачають і адміністративну, і кримінальну відповідальність.
Доповнення
Сьогодні, 9 травня в Одесі 63-річний чоловік прийшов у парк Шевченка з георгіївською стрічкою, а 17-річний хлопець — на Алею Слави зі свастикою.
У Києві склали адмінпротокол на 16-річного хлопця, який використав нацистське вітання під час акції біля парку Вічної Слави.
Окрім того, в Одесі на Алеї слави сталася сутичка між правоохоронцями та учасниками акції “Безсмертний полк”.
Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.