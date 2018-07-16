В Сумской области мужчина избил свою 4-летнюю дочь за отказ ужинать

"В Сумской области 28-летний отец избил свою 4-летнюю дочь за то, что она отказалась ужинать. Когда девочке стало плохо, ее уложили в постель. А через некоторое время ребенок умер. Ему вовремя не была оказана помощь", - говорится в сообщении.

Так, инцидент произошел в одном из сел Белопольского района. В полицию около 22:00 обратились медики с сообщением, что в семье местных жителей умер ребенок еще до приезда "скорой".

Прибывшие по вызову, увидели на диване малолетнюю девочку без признаков жизни. Внимание правоохранителей привлекли синяки на ее лице. Рядом были родители. На вопрос правоохранителей мужчина объяснил, что ребенку вечером стало плохо, и он положил ее спать. Через некоторое время он подошел к кровати и увидел дочь уже мертвой.

"У нас возникли определенные подозрения относительно искренности в своих показаниях как матери, так и отца умершей. Полицейские начали задавать вопросы как одной, так и другому, и через час они признались. Рассказали, что незадолго до смерти ребенка избили. Подод, по которому избили, шокирует. Били, потому девочка отказалась есть картошку с хлебом. Это очень разозлило отца, и он несколько раз ударил ее по голове, сначала пластиковой бутылкой с водой, а затем и рукой. Мать также приложила свою руку к "воспитанию". А дальше ребенка действительно положили спать и пошли по делам", - рассказал начальник Белопольского отдела полиции Андрей Анисимов.

Эксперты, которые осматривали ребенка, проинформировали, что девочка умерла, потому что захлебнулась рвотными массами.

"Вероятно всего ей было плохо, а рядом не было никого, кто бы вовремя оказал помощь", - отметили в полиции.

Также было установлено, что, кроме умершего ребенка, у семьи есть еще двое: старшая девочка и мальчик.

"В свое время все дети по решению социальных служб были переданы в интернат, потому что условия, в которых они росли, были признаны как неудовлетворительные. И только в мае этого года двух девочек родителям на некоторое время разрешили взять домой", - сообщили в ГУНП.

По данному факту в полиции начали уголовное производство по ст.121 ч.1 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч.3 ст. 135 (оставление в опасности). Главе семьи объявили о подозрении, он сейчас находится под стражей. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Херсонской области мужчина, поссорившись со своим отцом, решил выместить негативное настроение на своем двухмесячном сыне.