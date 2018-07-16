На Сумщині чоловік побив свою 4-річну доньку за відмову вечеряти

"На Сумщині 28-річний батько побив свою 4-річну доньку за те, що вона відмовилась вечеряти. Коли дівчинці стало зле, її поклали в ліжко. А через деякий час дитина померла. Їй вчасно не була надана допомога", - йдеться в повідомленні.

Так, інцидент стався в одному з сіл Білопільського району. До поліції близько 22:00 звернулися медики з повідомленням, що в родині місцевих жителів померла дитина ще до приїзду "швидкої".

Поліцейські, які прибули за викликом, побачили на дивані малолітню дівчинку без ознак життя. Увагу правоохоронців привернули синці на її обличчі. Поруч були батьки. На запитання правоохоронців чоловік пояснив, що дитині увечері стало зле, і він поклав її спати. Через деякий час він підійшов до ліжка і побачив доньку вже мертвою.

"У нас виникли певні підозри щодо щирості у своїх показах як матері, так і батька померлої. Поліцейські почали ставити питання як одній, так і іншому, і за годину вони зізнались. Розповіли, що незадовго до смерті дитину побили. Привід, з якого побили, шокує. Били, бо дівчинка відмовилась їсти картоплю із хлібом. Це дуже розлютило батька, і він декілька разів вдарив її по голові, спочатку пластиковою пляшкою з водою, а потім і рукою. Мати також доклала свою руку до "виховання". А далі дитину дійсно поклали спати та пішли у справах", - розповів начальник Білопільського відділу поліції Андрій Анісімов.

Експерти, які оглядали дитину, проінформували, що дівчинка померла, бо захлинулась блювотними масами.

"Вірогідно за все їй було зле, а поруч не було нікого, хто б вчасно надав допомогу", - зазначили в поліції.

Також було встановлено, що, окрім померлої дитини, родина має ще двох: старшу дівчинку та хлопчика.

"Свого часу всі діти за рішенням соціальних служб були передані до інтернату, бо умови, у яких вони зростали, були визнані як незадовільні. І лише у травні цього року двох дівчаток батькам на деякий час дозволили взяти до дому", - повідомили у ГУНП.

За цим фактом в поліції розпочали кримінальне провадження за ст.121 ч.1 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч.3 ст. 135 (залишення в небезпеці). Голові родини оголосили про підозру, він наразі перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Херсонській області чоловік, посварившись зі своїм батьком, вирішив вимістити негативний настрій на своєму двомісячному синові.