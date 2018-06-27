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На Херсонщині чоловік побив сина-немовля через поганий настрій

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Чоловіку, який побив свого двомісячного сина у Херсонській області, повідомили про підозру. Про це повідомила прес-служба прокуратури області, передає УНН.

Цюрупинський відділ Новокаховської місцевої прокуратури здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисного завдання побоїв малолітній дитині, що мають характер мордування.

Як було встановлено під час досудового розслідування, 20 червня 22-річний житель с. Подо-Калинівка посварився зі своїм батьком, після чого "вирішив вимістити негативний настрій на своєму 2-місячному синові".

"Чоловік, зайшовши до приміщення, де знаходилася дитина, взяв на руки сина та почав завдавати удари по голові, тулубу, ногам та сідницям. До лікарні батьки звернулись лише наступного дня зі скаргою на підвищену температуру тіла дитини", – розповіли в прокуратурі.

Хлопчика госпіталізували до КЗ "Херсонська обласна дитяча клінічна лікарня". А чоловіку повідомили про підозру за скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст. 126 КК України. Санкція статті передбачає покарання – до 5 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, обвинуваченого у побитті дівчинки-немовля у Черкаській області засудили до 6 років позбавлення волі.

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