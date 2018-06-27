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В Херсонской области мужчина избил сына-младенца из-за плохого настроения

Киев  •  УНН

 • 14503 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Мужчине, который избил своего двухмесячного сына в Херсонской области, сообщили о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.

Цюрупинский отдел Новокаховской местной прокуратуры осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту умышленного нанесение побоев малолетнему ребенку, носящие характер истязания.

Как было установлено в ходе предварительного расследования, 20 июня 22-летний житель с. Подо-Калиновка поссорился со своим отцом, после чего "решил выместить негативное настроение на своем 2-месячном сыне".

"Мужчина, зайдя в помещение, где находился ребенок, взял на руки сына и начал наносить удары по голове, туловищу, ногам и ягодицам. В больницу родители обратились только на следующий день с жалобой на повышенную температуру тела ребенка", – рассказали в прокуратуре.

Мальчика госпитализировали в КЗ "Херсонская областная детская клиническая больница". А мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 126 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – до 5 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, обвиняемого в избиении девочки-младенца в Черкасской области осудили к 6 годам лишения свободы.

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