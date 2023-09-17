В Сумской области из-за вражеского обстрела погиб мирный житель, двое ранены

Детали

Отмечается, что обстрелам подверглись Краснопольская, Новослободская, Белопольская, Хотинская, Великописаревская, Юнаковская, Эсманская, Ворожбянская, Зноб-Новгородская общины.

В Великописаревской общине зафиксирован артиллерийский обстрел (18 взрывов). В результате одного из обстрелов один житель общины погиб, эще один мирный житель был ранен. Он был госпитализирован в медицинское учреждение.

На Ворожбянскую общину осуществлен артиллерийский обстрел (9 взрывов). Во время обстрела ранения получил местный житель.



Краснопольская община: враг бил из артиллерии (15 взрывов) и минометов (49 взрывов). Кроме того, с территории рф с вертолета осуществлен пуск 4-х ракет (типа – НАР).



Новослободская община: с территории рф с вертолета осуществлен пуск 1 ракеты (типа – НАР).



Белопольская община: с вертолета осуществлен пуск 6 ракет (типа – НАР) и обстрел из артиллерии (11 взрывов).



Хотинская община: с территории рф с вертолета осуществлен пуск 6 ракет (типа -НАР). Также враг бил из артиллерии (10 взрывов).



Юнаковская община: 29 мин сбросили россияне на территорию громады.



Эсманская гобщиа: зафиксирована атака вражеского дрона-камикадзе «FPV».



Зноб-Новгородская община: был минометный обстрел (7 взрывов) и артобстрел (7 взрывов).



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