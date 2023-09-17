На Сумщині через ворожий обстріл загинув мирний житель, двоє поранені

Деталі

Зазначається, що обстрілів зазнали Краснопільська, Новослобідська, Білопільська, Хотінська, Великописарівська, Юнаківська, Есманська, Ворожбянська, Зноб-Новгородська громади.

У Великописарівській громаді зафіксовано артилерійський обстріл (18 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів один житель громади загинув, це один мирний житель був поранений. Його було госпіталізовано до медичного закладу.

На Ворожбянську громаду здійснено артилерійський обстріл (9 вибухів). Під час обстрілу поранення отримав місцевий житель.



Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (15 вибухів) та мінометів (49 вибухів). Крім того, з території рф з гелікоптера здійснено пуск 4-х ракет (типу – НАР).



Новослобідська громада: з території рф з гелікоптера здійснено пуск 1 ракети (типу – НАР).



Білопільська громада: з гелікоптера здійснено пуск 6 ракет (типу – НАР) та обстріл з артилерії (11 вибухів).



Хотінська громада: з території рф з гелікоптера здійснено пуск 6 ракет (типу -НАР). Також ворог бив з артилерії (10 вибухів).



Юнаківська громада: 29 мін скинули росіяни на територію громади.



Есманська громада: зафіксована атака ворожого дрону-камікадзе «FPV».



Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (7 вибухів) та артобстріл (7 вибухів).



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