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На Сумщине из-за вражеских обстрелов контужен мужчина, в области прогремело 122 взрыва

На Сумщине из-за вражеских обстрелов контужен мужчина, в области прогремело 122 взрыва

Киев • УНН

 • 210386 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. В течение понедельника россияне совершили 25 обстрелов приграничья Сумщины. В области зафиксировано 122 взрыва. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.

Детали

Обстрелам подверглись 10 общин региона — Краснопольская, Юнаковская, Хотинская, Великописаревская, Эсманская, Белопольская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Путивльская, Николаевская общины. В частности:

  • Краснопольская община: с территории рф осуществлены минометные обстрелы (28 взрывов) и артобстрел (4 взрыва) Также осуществлен обстрел БПЛА-камикадзе и вражеским «FPV-дроном».
  • Юнаковская община: враг бил из минометов (4 взрыва).
  • Хотинская община: осуществлены обстрелы из миномета (20 взрывов) и танка (5 взрывов), АГС (10 взрывов) и артиллерии (8 взрывов).
  • Великописаревская община: 8 мин сбросили россияне на территорию общины и осуществили 5 взрывов из артиллерии. В результате артобстрела повреждено 1 частное домовладение.
  • Зноб-Новгородская община: зафиксировано 6 взрывов из миномета. Также с территории рф было 10 взрывов из РСЗО. в результате обстрела получил контузию и ушибы местный житель. Также поврежден 1 частный дом.
  • Николаевская сельская община: были 4 взрыва из миномета.
  • Путивльская община: осуществлено 7 взрывов из миномета.
  • Середино-Будская община: враг бил из артиллерии (6 взрывов).
  • Белопольская община: осуществлен сброс ВОГ с FPV-дрона, насчитано 2 взрыва.
  • Эсманская община: с территории рф зафиксирован минометный обстрел (3 взрыва).

Напомним

Ночью 11 сентября на Сумщине Силы ПВО сбили "шахед".

За воскресенье, 10 сентября, россияне совершили 24 обстрела приграничья Сумщины. Зафиксировано 123 взрыва

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