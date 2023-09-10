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За день росіяни обстріляли 9 громад на Сумщині

За день росіяни обстріляли 9 громад на Сумщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. За неділю, 10 вересня, росіяни здійснили 24 обстріли прикордоння Сумщини. Зафіксовано 123 вибухи, обстрілів зазнали 9 громад. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації, передає УНН.

Деталі

Окупанти зокрема обстріляли Есманську, Хотінську, Новослобідську, Зноб-Новгородську, Краснопільську, Великописарівську, Білопільську, Шалигинську, Юнаківську громади:

  • Есманська громада: ворог бив з міномету (5 вибухів).
  • Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (26 вибухів). Також з території рф були авіаудари з літаків та гелікоптерів (13 ракет) та 12 НАР.
  • Новослобідська громада: був мінометний обстріл (1 вибух). Пошкоджено вишку мобільного зв'язку.
  • Зноб-Новгородська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Краснопільська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (11 вибухів) та артилерії (3 вибухи).
  • Білопільська громада: здійснено мінометні обстріли (13 вибухів).
  • Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (13 вибухів) та мінометів (12 вибухів).
  • Шалигинська громада: 6 мін скинув ворог на територію громади.
  • Юнаківська громада: здійснено мінометний обстріл (1 вибух).

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Додамо

За минулу ніч та сьогоднішній ранок окупанти випустили по прикордонню Сумщини 32 снаряди.

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