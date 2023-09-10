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За день россияне обстреляли 9 общин на Сумщине

За день россияне обстреляли 9 общин на Сумщине

Киев • УНН

 • 221616 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. За воскресенье, 10 сентября, россияне совершили 24 обстрела приграничья Сумской области. Зафиксировано 123 взрыва, обстрелам подверглись 9 общин. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации, передает УНН.

Детали

Оккупанты в частности обстреляли Эсманскую, Хотинскую, Новослободскую, Зноб-Новгородскую, Краснопольскую, Великописаревскую, Белопольскую, Шалыгинскую, Юнаковскую общины:

  • Эсманская община: враг бил из миномета (5 взрывов).
  • Хотинская община: осуществлен минометный обстрел (26 взрывов). Также с территории рф были авиаудары с самолетов и вертолетов (13 ракет) и 12 НАР.
  • Новослободская община: был минометный обстрел (1 взрыв). Повреждена вышка мобильной связи.
  • Зноб-Новгородская община: 7 мин сбросили россияне на территорию громады.
  • Краснопольская община: зафиксированы обстрелы из минометов (11 взрывов) и артиллерии (3 взрыва).
  • Белопольская община: осуществлены минометные обстрелы (13 взрывов).
  • Великописаревская община: россияне ударили из артиллерии (13 взрывов) и минометов (12 взрывов).
  • Шалыгинская община: 6 мин сбросил враг на территорию громады.
  • Юнаковская община: осуществлен минометный обстрел (1 взрыв).

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Добавим

За прошедшую ночь и сегодняшнее утро оккупанты выпустили по пограничью Сумщины 32 снаряда.

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