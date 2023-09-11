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На Сумщині через ворожі обстріли контужений чоловік, в області пролунало 122 вибухи

На Сумщині через ворожі обстріли контужений чоловік, в області пролунало 122 вибухи

Київ • УНН

 • 210386 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Упродовж понеділка росіяни здійснили 25 обстрілів прикордоння Сумщини. В області зафіксовано 122 вибухи. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.

Деталі

Обстрілів зазнали 10 громад — Краснопільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Путивльська, Миколаївська громади. Зокрема:

  • Краснопільська громада: з території рф здійснено мінометні обстріли (28 вибухів) та артобстріл (4 вибухи) Також здійснено обстріл БПЛА-камікадзе та ворожим «FPV-дроном».
  • Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи).
  • Хотінська громада: здійснено обстріли з міномету (20 вибухів) і танка (5 вибухів), АГС (10 вибухів) та артилерії (8 вибухів).
  • Великописарівська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади та здійснили 5 вибухів з артилерії. В результаті артобстрілу пошкоджено 1 приватне домоволодіння.
  • Зноб-Новгородська громада: зафіксовано 6 вибухів з міномету. Також з території рф було 10 вибухів з РСЗВ. В результаті обстрілу отримав контузію та забої місцевий мешканець. Також пошкоджено 1 приватний будинок.
  • Миколаївська сільська громада: були 4 вибухи з міномету.
  • Путивльська громада: здійснено 7 вибухів з міномету.
  • Середино-Будська громада: ворог бив з артилерії (6 вибухів).
  • Білопільська громада: здійснено скидання ВОГ з FPV-дрону, нараховано 2 вибухи.
  • Есманська громада: з території рф зафіксовано мінометний обстріл (3 вибухи).

Нагадаємо

Уночі 11 вересня на Сумщині Сили ППО збили "шахед".

За неділю, 10 вересня, росіяни здійснили 24 обстріли прикордоння Сумщини. Зафіксовано 123 вибухи

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