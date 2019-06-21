На суде в Италии адвокат Маркива течение 6 часов разбивал доводы обвинения

"На суде в Павии 6 часов с защитной речью выступал адвокат Раффаэле Делла Валле. Очень подробно анализировал показания трех ключевых свидетелей обвинения - Уильяма Руґелона, Иларии Морани и Марчелло Фаучи - на показаниях которых прокуратура сформировала обвинения. Делла Валле отстаивает чрезмерную предвзятость процесса, отрицал любое физическое присутствие украинских военных на месте трагедии", - отметила Кудрук.

По ее словам, эмоциональное выступление адвоката, кроме подробного анализа, было подкреплено сентенциями, цитатами известных художников и политиков, кинематографа, урывками психологических трудов и стало настоящим образцом адвокатского ораторского искусства.

Напомним, суд в Италии 12 июля вынесет приговор нацгвардейцу Виталию Маркиву, которого обвиняют в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле на Донбассе.