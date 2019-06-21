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На суді в Італії адвокат Марківа протягом 6 годин розбивав доводи обвинувачення

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. На суді в Павії, в Італії, адвокат нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинувачують у вбивстві італійського журналіста, протягом 6 годин переконливо доводив безпідставність звинувачень проти свого підзахисного. Про це повідомила журналістка, представниця української громади в Італії Наталія Кудрук, передає УНН.

На суді в Італії адвокат Марківа протягом 6 годин розбивав доводи обвинувачення

"На суді у Павії шість годин із захисною промовою виступав адвокат Раффаеле Делла Валле. Дуже детально аналізував свідчення трьох ключових свідків обвинувачення - Вільяма Руґелона, Іларії Морані та Марчелло Фаучі - на свідченнях яких прокуратура сформувала обвинувачення. Делла Валле відстоює надмірну упередженість процесу, заперечив будь-яку фізичну присутність українських військових на місці трагедії", - зазначила Кудрук.

За її словами, емоційний виступ адвоката, окрім докладного аналізу, був підкріплений сентенціями, цитатами відомих митців і політиків, кінематографу, уривками психологічних праць і став справжнім взірцем адвокатського ораторського мистецтва.

Нагадаємо, суд в Італії 12 липня винесе вирок нацгвардійцю Віталію Марківу, якого обвинувачують у загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі на Донбасі.

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