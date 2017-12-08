На субсидии на оплату ЖКУ в Бюджете-2018 заложено 71 млрд грн

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В частности, на оказание помощи в оплате за жилищно-коммунальные услуги, приобретение твердого топлива и сжиженного газа предусмотрены субвенции из госбюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг 71 млрд грн и на приобретение твердого топлива и сжиженного газа 2,7 млрд грн.

Напомним, по словам вице-премьера Геннадия Зубко, первый ощутимый эффект от реформы жилищно-коммунального хозяйства можно будет получить в течение трех-пяти лет.

Как сообщал УНН, 7 декабря после 23 часов Верховная Рада приняла Госбюджет-2018.