На субсидии на оплату ЖКУ в Бюджете-2018 заложено 71 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Госбюджете на следующий год на предоставление льгот и субсидий населению для оплаты жилищно-коммунальных услуг заложено 71 млрд гривен. Об этом говорится в принятом Верховной Радой законопроекте о Государственном бюджете Украины на 2018 год, сообщает УНН.
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В частности, на оказание помощи в оплате за жилищно-коммунальные услуги, приобретение твердого топлива и сжиженного газа предусмотрены субвенции из госбюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг 71 млрд грн и на приобретение твердого топлива и сжиженного газа 2,7 млрд грн.
Напомним, по словам вице-премьера Геннадия Зубко, первый ощутимый эффект от реформы жилищно-коммунального хозяйства можно будет получить в течение трех-пяти лет.
Как сообщал УНН, 7 декабря после 23 часов Верховная Рада приняла Госбюджет-2018.