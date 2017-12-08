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На субсидії на оплату ЖКП у Бюджеті-2018 закладено 71 млрд грн

На субсидії на оплату ЖКП у Бюджеті-2018 закладено 71 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Держбюджеті на наступний рік на надання пільг та субсидій населенню для оплати житлово-комунальних послуг закладено 71 млрд гривень. Про це йдеться в ухваленому Верховною Радою законопроекті про Державний бюджет України на 2018 рік, повідомляє УНН.

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Зокрема, на надання допомоги в оплаті за житлово-комунальні послуги, придбання твердого палива та скрапленого газу передбачено субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг 71 млрд грн та на придбання твердого палива і скрапленого газу 2,7 млрд грн.

Нагадаємо, за словами віце-прем’єр-міністра Геннадія Зубко, перший відчутний ефект від реформи житлово-комунального господарства можна буде отримати протягом трьох-п’яти років.

Як повідомляв УНН, 7 грудня після 23 години Верховна Рада ухвалила Держбюджет-2018.

 

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