На субсидії на оплату ЖКП у Бюджеті-2018 закладено 71 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Держбюджеті на наступний рік на надання пільг та субсидій населенню для оплати житлово-комунальних послуг закладено 71 млрд гривень. Про це йдеться в ухваленому Верховною Радою законопроекті про Державний бюджет України на 2018 рік, повідомляє УНН.
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Зокрема, на надання допомоги в оплаті за житлово-комунальні послуги, придбання твердого палива та скрапленого газу передбачено субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг 71 млрд грн та на придбання твердого палива і скрапленого газу 2,7 млрд грн.
Нагадаємо, за словами віце-прем’єр-міністра Геннадія Зубко, перший відчутний ефект від реформи житлово-комунального господарства можна буде отримати протягом трьох-п’яти років.
Як повідомляв УНН, 7 грудня після 23 години Верховна Рада ухвалила Держбюджет-2018.