На столичной станции метро "Дарница" искали взрывчатку
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Станцию столичного метро “Дарница” закрывали на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу КП “Киевский метрополитен”.
“Красная ветка. Станция „Дарница“ поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка. О времени открытия станции будет сообщено дополнительно”, — говорится в сообщении.
Позже стало известно, что станцию "Дарница" было проверено. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме.