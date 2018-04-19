На столичной станции метро "Дарница" искали взрывчатку

“Красная ветка. Станция „Дарница“ поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка. О времени открытия станции будет сообщено дополнительно”, — говорится в сообщении.

Позже стало известно, что станцию ​​"Дарница" было проверено. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме.