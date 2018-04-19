На столичній станції метро "Дарниця" шукали вибухівку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Станцію столичного метро "Дарниця" закривали на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку КП "Київський метрополітен".
“Червона гілка. Станція „Дарниця“ надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка. Про час відкриття станції буде повідомлено додатково”, — йдеться у повідомленні.
Пізніше стало відомо, що станцію “Дарниця” було перевірено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метрополітен працює у звичайному режимі.