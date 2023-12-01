На Ставке были некоторые предложения, жду комплексных решений: Зеленский о мобилизации
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский признает необходимость изменений в мобилизационном процессе в стране и ожидает комплексных решений от военного руководства и Министерства обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине понимают, что в вопросе мобилизации нужны изменения и добавил, что ждет комплексных решений, передает УНН.
Все в Украине понимают, что в этой сфере (мобилизации - ред.) нужны изменения. И это вопрос не просто о количестве тех, кто может быть мобилизован. Это вопрос о сроках - и для каждого, кто сейчас в армии, для демобилизации, и для тех, кто придет в армию. И это вопрос об условиях. Это комплексные вещи, которые должны прорабатывать военное руководство и Министерство обороны и которые должны быть представлены Ставке для утверждения. Сегодня были некоторые предложения - я жду комплексных решений
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На Ставке были некоторые предложения, жду комплексных решений: Зеленский о мобилизации
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