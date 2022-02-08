На спортплощадке одесской школы нашли повешенного
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Тело повешенного мужчины нашли 8 февраля утром на спортплощадке школы №63 на улице Академика Королёва в Одессе. Как передает УНН со ссылкой на региональное управление полиции, труп обнаружил завхоз учебного заведения.
Детали
В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины с пометкой "самоубийство" — погибший 1989 года рождения был повешенным на баскетбольном кольце.
Тело направлено на судмедэкспертизу.