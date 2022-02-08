На спортмайданчику одеської школи виявили повішеного
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Тіло повішеного чоловіка виявили 8 лютого вранці на спортмайданчику школи №63 на вулиці Академіка Корольова в Одесі. Як передає УНН із посиланням на регіональне управління поліції, труп виявив завгосп навчального закладу.
Деталі
Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України з позначкою "самовбивство" — загиблий 1989 року народження був повішеним на баскетбольному кільці.
Тіло доправили на судмедекспертизу.