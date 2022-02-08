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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 49197 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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На спортмайданчику одеської школи виявили повішеного

На спортмайданчику одеської школи виявили повішеного

Київ • УНН

 • 9321 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Тіло повішеного чоловіка виявили 8 лютого вранці на спортмайданчику школи №63 на вулиці Академіка Корольова в Одесі. Як передає УНН із посиланням на регіональне управління поліції, труп виявив завгосп навчального закладу.

Деталі

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України з позначкою "самовбивство" — загиблий 1989 року народження був повішеним на баскетбольному кільці.

Тіло доправили на судмедекспертизу.

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