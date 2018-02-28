На сегодня уже 500 тыс. украинцев воспользовались "безвизом" - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. На сегодня уже 500 тыс. украинцев воспользовались безвизовым режимом с Европейским Союзом. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции на тему "Вызовы - 2018", передает корреспондент УНН.
"По состоянию на сейчас "безвизом" уже воспользовались полмиллиона украинских граждан, которые не получали визы", - сказал он.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что безвизовый режим с ЕС для Украины не будет приостановлен.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в его команде идет обсуждение относительно закрепления в Конституции норм по вступу Украины в ЕС и НАТО.