На сьогодні вже 500 тис. українців скористалися "безвізом" - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. На сьогодні вже 500 тис. українців скористалися безвізовим режимом з Європейським Союзом. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час прес-конференції на тему "Виклики - 2018", передає кореспондент УНН.
"Станом на зараз "безвізом" вже скористалося півмільйона українських громадян, які не отримували візи", - сказав він.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що безвізовий режим з ЄС для України не буде призупинений.
Раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що у його команді йде обговорення щодо закріплення у Конституції норм щодо вступу України до ЄС та НАТО.