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На сьогодні вже 500 тис. українців скористалися "безвізом" - Президент

Київ • УНН

 • 7089 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. На сьогодні вже 500 тис. українців скористалися безвізовим режимом з Європейським Союзом. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час прес-конференції на тему "Виклики - 2018", передає кореспондент УНН.

"Станом на зараз "безвізом" вже скористалося півмільйона українських громадян, які не отримували візи", - сказав він.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що безвізовий режим з ЄС для України не буде призупинений.

Раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що у його команді йде обговорення щодо закріплення у Конституції норм щодо вступу України до ЄС та НАТО.

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