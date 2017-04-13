На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 13 апреля установил такие цены на банковские металлы:



Золото - +1101,087981;



Серебро - 15,821188;



Платина - 814,820657;



Палладий - 683,481591.



По сравнению с 12 апреля, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото стала выше; цена на серебро увеличилась, но изменения незначительны; цена на платину увеличилась; цена на палладий также увеличилась.