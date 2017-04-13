На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 13 квітня встановив такі ціни на банківські метали:



Золото — 1101,087981;



Срiбло — 15,821188;



Платина — 814,820657;



Паладiй — 683,481591.



Порівняно з 12 квітня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото стала вищою; ціна на срібло збільшилась, але зміни є незначними; ціна на платину збільшилась; ціна на палладій також збільшилася.