На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Національний банк України на 13 квітня 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 13 квітня встановив такі ціни на банківські метали:
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- Золото — 1101,087981;
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- Срiбло — 15,821188;
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- Платина — 814,820657;
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- Паладiй — 683,481591.
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Порівняно з 12 квітня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото стала вищою; ціна на срібло збільшилась, але зміни є незначними; ціна на платину збільшилась; ціна на палладій також збільшилася.