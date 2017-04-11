На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Национальный банк Украины на 11 апреля 2017 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег .
Национальный банк Украины по состоянию на 2 апреля установил такие цены на банковские металлы:
Золото - +1082,447945;
Серебро - 15,534660;
Платина - 837,348232;
Палладий - 697,934508.
По сравнению с 10 апреля, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото стала меньше; цена на серебро уменьшилась, но изменения незначительны; цена на платину увеличилась; цена на палладий также увеличилась.