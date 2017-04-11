На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 2 апреля установил такие цены на банковские металлы:

Золото - +1082,447945;

Серебро - 15,534660;

Платина - 837,348232;

Палладий - 697,934508.

По сравнению с 10 апреля, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото стала меньше; цена на серебро уменьшилась, но изменения незначительны; цена на платину увеличилась; цена на палладий также увеличилась.