На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 2 квітня встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1082,447945;

Срiбло — 15,534660;

Платина — 837,348232;

Паладiй — 697,934508.

Порівняно з 10 квітня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото стала меншою; ціна на срібло зменшилась, але зміни є незначними; ціна на платину збільшилась; ціна на палладій також збільшилася.