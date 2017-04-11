На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Національний банк України на 11 квітня 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 2 квітня встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1082,447945;
Срiбло — 15,534660;
Платина — 837,348232;
Паладiй — 697,934508.
Порівняно з 10 квітня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото стала меншою; ціна на срібло зменшилась, але зміни є незначними; ціна на платину збільшилась; ціна на палладій також збільшилася.