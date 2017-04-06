На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 6 апреля установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1087,730440;

Серебро — 15,943136;

Платина — 836,447079;

Палладий — 703,733119.

По сравнению с 5 апреля, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото незначительно уменьшилась; цена на серебро также упала; цена на платину уменьшилась; цена на палладий значительно возросла.