На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Национальный банк Украины на 6 апреля 2017 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег .
Национальный банк Украины по состоянию на 6 апреля установил такие цены на банковские металлы:
Золото — 1087,730440;
Серебро — 15,943136;
Платина — 836,447079;
Палладий — 703,733119.
По сравнению с 5 апреля, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото незначительно уменьшилась; цена на серебро также упала; цена на платину уменьшилась; цена на палладий значительно возросла.