На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Національний банк України на 6 квітня 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 6 квітня встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1087,730440;
Срiбло — 15,943136;
Платина — 836,447079;
Паладiй — 703,733119.
Порівняно з 5 квітня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото незначно зменшилась; ціна на срібло також впала; ціна на платину зменшилась; ціна на палладій значно зросла.