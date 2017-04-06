На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 6 квітня встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1087,730440;

Срiбло — 15,943136;

Платина — 836,447079;

Паладiй — 703,733119.

Порівняно з 5 квітня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото незначно зменшилась; ціна на срібло також впала; ціна на платину зменшилась; ціна на палладій значно зросла.